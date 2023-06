Marburg-Biedenkopf. Bürger können ihre Anliegen mit dem heimischen Bundestagsabgeordneten Stefan Heck (CDU) besprechen. Am Montag, 12. Juni, findet um 18 Uhr eine Bürgersprechstunde statt. Die Teilnahme an der Einzelsprechstunde kann sowohl telefonisch als auch per Videokonferenz erfolgen. Interessierte vereinbaren einen Termin unter der Nummer 030-22772785.