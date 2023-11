Dampfsonderzüge zur Weihnachtszeit 

Nach den Feiertagen noch einmal entspannt über den verlängerten Weihnachtsmarkt schlendern. Dies ist möglich in der mittelalterlichen Altstadt von Goslar. Der Dampfsonderzug, gezogen von „Julchen“, der historischen Dampflok 35 1097 fährt die Teilnehmer am Donnerstag, 28. Dezember, genau dorthin. Die Fahrt steht unter dem Motto „Nostalgie“. In den Wagen aus den 1960-er-Jahren ist das Reisen wie zu Großmutters Zeiten noch erfahrbar. Erwachsene bekommen einen Becher Glühwein am Platz serviert, die kleinen Gäste einen alkoholfreien Punsch. Der Speisewagen sichert wieder die Verpflegung im Zug. Die historische E-Lok 211 013-8 „Holzroller“ sammelt ab Butzbach gen Norden die Fahrgäste ein und wird wieder in Treysa an den Dampfzug gehängt. Dann geht es gemeinsam nach Goslar. Weitere Informationen zu den einzelnen Haltestationen sowie die Fahrkarten erhalten Interessierte auf www.eftreysa.de oder unter der Telefonnummer 06698-9110441.