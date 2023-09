Das Basaltwerk in Dreihausen erkunden

Ebsdorfergrund-Dreihausen. Der Kreis bietet am Freitag, 27. Oktober, von 10 bis 12.30 Uhr eine kostenlose Führung durch die Welt der Natursteine und Baustoffproduktion im Steinbruch „Nickel“ in Dreihausen an. Treffpunkt ist am Schaufenster „Route der Arbeits- und Industriekultur“ vor der Werkseinfahrt im Johannes Nickel Weg 2. Das Basaltwerk Dreihausen ist ein Standort der MHI Naturstein GmbH, in dem Basalt gewonnen und zu Baustoff weiterverarbeitet wird. Der Basaltbruch existiert bereits seit über hundert Jahren und bietet Einblicke in die Arbeits- und Industriekultur im Landkreis.