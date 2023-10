Den „Herbst hören“ auf Wandertour im Burgwald

Marburg-Biedenkopf. Wie hört man den Herbst und wenn man ihn hört, was hört man? Spricht der Herbst oder die Natur mit uns? Und falls ja, können wir sie hören und was sagt sie? Den Burgwald und die Natur einmal nicht (nur) mit den Augen, sondern mit den Ohren erfahren, dazu lädt die Aktionsgemeinschaft „Rettet den Burgwald“ für Sonntag, 22. Oktober, um 10 Uhr ein. Der Erzählkünstler Philipp Layer wird einen Herbstspaziergang im westlichen Burgwald kombinieren mit interessanten Geschichten von Bäumen und Quellen, von Gesteinen und Menschen. Interessierte melden sich für die Tour „Herbst hören“ an unter der Telefonnummer 06423-7763 oder via E-Mail an ag-burgwald@web.de. Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Die Wanderung ist kostenfrei.