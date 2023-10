Der Otto-Ubbelohde-Preis geht nach Weidenhausen und Engelbach

Anneliese Müller-Ehrlich werde vom Kreis für ihr Lebenswerk in der Heimatpflege geehrt, so der Landrat. „Als Gründungsmitglied arbeiten Sie seit Beginn intensiv bei allen Aktionen des Heimatvereins Weidenhausen ,Ein Dorf ein Verein’ mit“, lobte er. Nach mehreren Jahren als Schriftführerin leite sie die Geschicke des Vereins seit nunmehr neun Jahren als Vorsitzende. Genauso lange ist sie ehrenamtliche Museumsleiterin des „Hinz Hoob“ in Weidenhausen. An der Realisierung des Regionalmuseums sei Müller-Ehrlich ebenfalls von Anfang an beteiligt gewesen, mit dem großen Anliegen der Wissensvermittlung an jüngere Generationen.