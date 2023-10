Die Chancen der Energiewende

Marburg-Biedenkopf. Im Rahmen des Klima-Dialoges des Kreises erläutert Professorin Dr. Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, welche wirtschaftlichen Chancen sich durch eine kluge Energiewende bieten. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Online-Veranstaltung beginnt Freitag, 3. November, ab 16 Uhr. Im Anschluss an den Impulsvortrag haben die Teilnehmer Gelegenheit, Fragen an die Referentin zu stellen und das Thema zu vertiefen. Interessierte melden sich online auf klimaschutz.marburg-biedenkopf.de für die Veranstaltung an.