Terminkalender 2023: Die Hinterländer feiern endlich wieder

In Steffenberg weiterhin am Start ist der „Mittagstisch” im Bürgerhaus, unter anderem am 12. April., 10. Mai und 14. Juni. Für den 11. März vorgesehen: der Dorfmarkt in Niedereisenhausen. Was im vergangenen Jahr wegen der Pandemie doch noch abgesagt werden musste, kann dieses Jahr stattfinden: der Dekanatskirchentag des evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach. Die nächste Ausbildungs- und Studienmesse ist schon im März, veranstaltet von der Industrie- und Handelskammer: In der Sporthalle der Lahntalschule Biedenkopf können Schüler sowie andere Interessierte am 10. und 11. März mit Unternehmen und Auszubildenden aus der Region in direkten Kontakt kommen und sich über Ausbildungsmöglichkeiten informieren.