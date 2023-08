„Die Udo Jürgens Story” in der Stadthalle 

Stadtallendorf. In der Tribute-Show „Die Udo Jürgens Story – Sein Leben, seine Liebe, seine Musik“ führen Gabriela Benesch und Alex Parker ihre Gäste auf eine musikalische Zeitreise in die Welt des großen Entertainers. Die Film- und Theaterschauspielerin Benesch schildert Geschichten und Anekdoten aus den persönlichen Aufzeichnungen des großen Entertainers. Musikalisch begleitet werden die erzählerischen Einblicke von Sänger und Pianist Alex Parker. Parker gilt nicht grundlos als der bekannteste Udo-Jürgens-Interpret, schreibt der Veranstalter. Am Freitag, 12. Januar 2024, um 20 Uhr macht die Show Station in der Stadtallendorfer Stadthalle (Bahnhofstraße 2). Das Publikum erwartet Evergreens von „Merci Cherie“, über „Ein ehrenwertes Haus“, „Ich war noch niemals in New York“, „Griechischer Wein“, „Liebe ohne Leiden“, „Aber bitte mit Sahne“, „Mit 66 Jahren“ bis zu „5 Minuten vor 12“, „Mein Ziel“ und vielen weiteren Hits. „Das brillante Duo Gabriela Benesch und Alex Parker sorgen unter der Regie von Erich Furrer für einen Abend voller Erinnerungen und Überraschungen und lassen das Herz jedes Udo-Jürgens-Fans höherschlagen“, schreibt der Veranstalter. Tickets von 39,90 bis 54,90 Euro gibt es ab sofort auf www.udo-juergens-story.de.