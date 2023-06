Marburg-Biedenkopf. „Digitalisierung und Nachhaltigkeit – Sinnvolle Verbindung oder klarer Widerspruch?“ – diese Frage steht am Donnerstag, 6. Juli, ab 17.30 Uhr beim ersten Digital- und Klima-Dialog 2023 des Kreises im Mittelpunkt. Die Teilnahme an dieser Online-Veranstaltung ist kostenlos. Anhand von Beispielen aus verschiedenen Lebensbereichen erläutert Jaana Müller-Brehm von „iRights.Lab“ aus Berlin, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf einzelne Aspekte der Nachhaltigkeit beziehungsweise den Klimawandel haben kann. Außerdem werden individuelle und gesellschaftliche Handlungsoptionen aufgezeigt. Im Anschluss an den Impulsvortrag haben die Teilnehmer Gelegenheit, Fragen an die Referentin zu stellen. Anmeldung zur Veranstaltung online auf klimaschutz.marburg-biedenkopf.de.