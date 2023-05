Doppelter Segen für Heinz und Heinrich

Marburg-Biedenkopf. Dass Rettungswagen und Besatzung immer heil und sicher ankommen, ist nicht selbstverständlich. Bei den Maltesern in Caldern und Albshausen ist es daher Tradition, neue Fahrzeuge segnen zu lassen. So kamen Pater Franz von der katholischen Kirche Frankenberg-Wetter sowie Pfarrer und Notfallseelsorger Ralf Ruckert von der evangelischen Kirchengemeinde Sterzhausen-Caldern zur Einweihung. Bei der Feierstunde in der Calderner Wache waren neben den Mitarbeitenden auch Kreisbrandinspektor Lars Schäfer, Dirk Rasch (Bereichsleiter des Malteser-Rettungsdienstes Hessen) sowie Vertreterinnen und Vertreter von befreundeten Hilfsorganisationen dabei.