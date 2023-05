Dorfrundgang zu jüdischem Leben in Roth

Weimar-Roth. Dem Thema „jüdisches Leben in Roth“ ein Dorfrundgang gewidmet, zu dem alle Interessierten für Sonntag, 28. Mai, eingeladen sind. Die Teilnehmer lernen die Geschichte der jüdischen Familien von Roth mithilfe von illustrierenden Tafeln beim Besuch ihrer ehemaligen Wohnhäuser, des Kriegerdenkmals und der früheren Schule kennen. Treffpunkt ist um 15 Uhr die Synagoge in der Lahnstraße 27. Die Leitung übernimmt Laurence Bryant. Es laden ein der Arbeitskreis Landsynagoge Roth in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule.