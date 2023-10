Einschränkungen im Regionalzugverkehr 

Zwischen Münchhausen und Burgwald-Ernsthausen ist die Bundesstraße 252 bis einschließlich Sonntag, 15. Oktober, gesperrt. Die Busse müssen deshalb ab Münchhausen über die B236 und B253 nach Frankenberg umgeleitet werden, ebenso in der Gegenrichtung. Im Regelfall halten die Busse zwischen Münchhausen und Frankenberg zusätzlich an der Haltestelle Haine, Neue Straße. Dort besteht Anschluss mit einem Pendelbus von und nach Burgwald-Birkenbringhausen, -Wiesenfeld und -Ernsthausen. Morgens und mittags verkehren zusätzlich Direktbusse von und nach Frankenberg. Zudem fährt morgens von Montag bis Freitag ein Bus von Ernsthausen über Haine nach Wetter, Bahnhofstraße – mit Anschluss an den Regionalzug nach Marburg Süd um 7.09 Uhr. Von Montag, 16. Oktober bis Freitag, 24. November fährt der Zug umsteigefrei bis Marburg Süd.