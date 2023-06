Erfolgreiche Biathletin erkundet Christenbergtour

Münchhausen. Laura Dahlmeier, die erfolgreichste deutsche Biathletin der letzten Jahre, ist auf dem Premiumwanderweg Christenbergtour im Burgwald auf Wanderschaft gewesen. Zusammen mit einer Wandergruppe, die vom Hotel Sonne in Frankenberg organisiert war, startete sie bei bestem Wanderwetter am Wanderportal in Münchhausen.