„Erobere die Straße!“

Als Highlight gilt die Show- und Aktionsbühne im Verkehrskreisel in Heskem. Hier gibt es den ganzen Tag über ein Programm mit Live-Musik von Bands beziehungsweise Solokünstlern, sowie Präsentationen aus den Bereichen Hip-Hop, Jazz- und Showtanz sowie Kinderunterhaltung. In Ebsdorf gibt es in diesem Jahr rund um das Fitnessstudio zahlreiche Stände und Aktionen. Angebote und Aktionen für Kinder laufen etwa in Ebsdorf, in Heskem-Mölln, in Wittelsberg und in Rauischholzhausen. In Heskem-Mölln wird zum Beispiel Kinderschminken angeboten, in Rauischholzhausen ein Ponyreiten und Streichelzoo. Der GrundTreff in Wittelsberg lädt die Besucher ein zu verweilen: während die Eltern sich bei Kaffee und Kuchen oder Würstchen stärken, können die Kinder auf der Hüpfburg springen oder Kinderboule spielen. Auch ein Außenschachspiel steht bereit. Ein Infostand zum Thema E-Bikes und Elektromobilität wird es am Heskemer Verkehrskreisel und bei Hachborn geben und eine Fahrradcodierungsstation in Ebsdorf. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.ebsdorfergrund.de.