Erste duale Studentin der Hebammenkunde in Frankenberg

Lena Schüssler war in den ersten Monaten zum Erwerb der biomedizinischen Grundlagen zunächst im Vollzeitstudium in Fulda. Mitte Januar trat sie ihren ersten Dienst im Kreißsaal in Frankenberg an. Mit dabei ist jeweils eine der Hebammen und Praxisanleiterinnen Marie-Luise Beer, Yvonne Schroebler oder Ellen Laux. Die 19-jährige Studentin kommt aus Bad Berleburg und hatte sich nach dem Abitur bei mehreren Kliniken für das Duale Studium beworben. "Nach dem freundlichen Bewerbungsgespräch und der schnellen Zusage durch die Pflegedienstleitung fiel die Entscheidung für Frankenberg schnell. Die gute Erreichbarkeit und insbesondere die Offenheit und gute Atmosphäre in der Geburtshilfe haben mich überzeugt", sagt sie.