Fahrradgottesdienst am 4. Juni

Marburg-Biedenkopf. Gottesdienst einmal anders: Das Kirchspiel Elnhausen-Weitershausen feiert am Sonntag, 4. Juni, einen „bewegten“ Gottesdienst. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Wehrshäuser Kirche. Von dort aus geht die Fahrt per Fahrrad über Elnhausen (10.45 Uhr), Nesselbrunn und Weitershausen (12.15 Uhr) nach Dilschhausen (13 Uhr). In allen Kirchen machen die Radler eine Pause und hören einen geistlichen Impuls, der etwas mit den jeweiligen Kirchen zu tun hat. Ein Einstieg in die Tour ist an jeder Kirche möglich. Alle Kirchen sind auch mit dem Auto zu erreichen. In Dilschhausen sind alle Teilnehmer dann zu einem abschließenden Beisammensein eingeladen.