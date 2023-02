Feuerwehr rückt zweimal zum selben Haus in Stadtallendorf an

Stadtallendorf. In den frühen Morgenstunden am Donnerstag rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagener-Straße aus. Gegen 01.50 Uhr hatte die Bewohnerin einer Wohnung den Brand in ihrem Wohnzimmer bemerkt und, nachdem erste eigene Löschversuche scheiterten, Nachbarn informiert. Alle Bewohner verließen das Gebäude. Die Feuerwehr Stadtallendorf löschte den Schwelbrand. Verletzte wurden der Polizei nicht bekannt. Die Wohnung wurde stark verrußt - Die Bewohnerin kam bei einer Bekannten unter. Angaben zur Brandursache können momentan noch nicht gemacht werden.