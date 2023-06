Fitnessbänke sollen Bewegungsmangel vorbeugen

Spezielle Anpassungen wie ein Schild mit Erklärungen zu verschiedenen Übungen als Rückenlehne, zusätzliche Griffe auf der Sitzfläche und eine flexible Sitzflächenauflage machen aus einer Sitzbank eine vielfältige Trainingsmöglichkeit für alle. Neben den gesundheitlichen Aspekten wurde auch an Umwelt und Nachhaltigkeit gedacht: Die Sitzflächen der Bänke entstehen aus widerstandsfähigem Holz, ausschließlich aus Plantagen in Deutschland. Gefertigt werden die Bänke ebenfalls in Deutschland. Die Schilder der Rückenlehne werden mit einer speziellen Schutzfolie beschichtet, die es ermöglicht, Verschmutzungen leicht zu beseitigen. Als niedrigschwelliges Bewegungsangebot sollen die Bänke auch für die nachhaltige Erhöhung der gesundheitlichen Chancengleichheit dienen, so der Landkreis.