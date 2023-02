Flüchtlinge: Was macht Marburg-Biedenkopf anders?

Die Gemeinde Breidenbach hat in Wiesenbach eine Wohnung für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Unser Bild entstand im April 2022 bei der Begutachtung der Räume durch Vertreter des Landkreises und der Gemeinde. (© Mark Adel)

Landräte und Bürgermeister klagen, Kommunen seien mit der steigenden Zahl an Flüchtlingen überfordert. In Marburg-Biedenkopf gibt es solche Kritik nicht. Was läuft dort besser?