Frauen im Ehrenamt im Fokus

Cölbe. Der Kreis und die Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf bieten am Freitag, 2. Juni, von 17 bis 19 Uhr ein Treffen für ehrenamtlich engagierte Frauen an. Veranstaltungsort ist das Café Salamanca in Cölbe (Lahnstraße 8). Die Teilnahme ist kostenlos. Auf dem Programm steht der Impulsvortrag der Kommunikationsexpertin Susanne Lucia Parthen „Stell Dein Licht mal AUF den Scheffel – Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein für Frauen im Ehrenamt“. Im Anschluss haben die Teilnehmerinnen Gelegenheit, sich bei Essen und Getränken auszutauschen und zu vernetzen. Anmeldung per E-Mail an ehrenamt@marburg-biedenkopf.de oder unter der Telefonnummer 06421-4051789.