Freibäder und Badeseen in Mittelhessen: Wohin zum Abkühlen?

Mittelhessen. Es ist Sommerzeit in Mittelhessen. Die Tage sind heiß, die Abende lang. Die perfekten Bedingungen für einen Besuch im Freibad oder einem Badesee. Und in Mittelhessen gibt es einige davon. Da stellt sie die Qual der Wahl. Fast 50 Bäder gibt es im Lahn-Dill-Kreis, rund um Marburg und Limburg-Weilburg. Und jedes Bad und jeder See hat andere Dinge zu bieten.