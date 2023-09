Freie Wähler bejubeln Aiwangers Auftritt in Wetter

Hubert Aiwanger (rechts) spricht am Samstagmittag beim Hoffest in Mellnau. Der hessische Landesvorsitzende Engin Eroglu und die stellvertretene Landesvorsitzende Laura Schulz begrüßen ihn auf der Bühne.

Hubert Aiwanger hat am Samstag bei einem Hoffest in Wetter gesprochen. Für seine knapp einstündige Rede erntet er viel Applaus. Aiwanger spricht viele Themen an – nur eines nicht.