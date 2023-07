Fünf Berufe in fünf Tagen kennenlernen

Marburg-Biedenkopf. Die Praktikumswoche Marburg-Biedenkopf bietet Schülern ab 15 Jahren die Gelegenheit, in den Sommerferien in die Arbeitswelt hineinzuschnuppern und in fünf Tagen fünf verschiedene Berufe in fünf unterschiedlichen Unternehmen kennenzulernen. Anmeldungen dafür sind weiterhin möglich, teilt der Kreis mit,derdie Praktikumswoche gemeinsam mit dem Start-up stafftastic anbietet. Berufsfelder und Praktikumstage können dabei innerhalb der Ferien selbstständig ausgewählt werden. Für das Angebot können sich Schüler, aber auch Unternehmen noch bis Anfang der Sommerferien registrieren, die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Infos zum Ablauf, die Möglichkeit zur Anmeldung sowie Erklärvideos gibt es online auf www.praktikumswoche.de/marburg-biedenkopf. Mittlerweile haben sich bereits über 80 Unternehmen sowie über 90 Schüler auf der Internet-Plattform registriert.