Für Jugendmedienworkshop bewerben

Marburg-Biedenkopf. Der heimische Bundestagsabgeordnete Sören Bartol (SPD) weist alle politik- und medieninteressierten jungen Menschen, die zwischen 16 und 20 Jahre alt sind, auf den Jugendmedienworkshop im Deutschen Bundestag vom 16 bis 20. Oktober hin. Das diesjährige Thema des einwöchigen Workshops in Berlin lautet „Politische Partizipation von jungen Menschen“. Einen Monat vorher – am 16. und 17. September– findet ein digitales Vorbereitungswochenende statt. Unter der Schirmherrschaft von Aydan Özoguz, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, erwartet die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm zum medialen und politisch-parlamentarischen Alltag in der Bundeshauptstadt. Interessierte können sich unter http://www.jugendpresse.de/bundestag bewerben. Bewerbungszeitraum ist vom 1. bis 30. Juli.