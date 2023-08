Fußball-Talk „Doppelpass“ kommt nach Stadtallendorf

Stadtallendorf. Die interaktive Bühnenshow „Doppelpass on Tour“ gastiert am Mittwoch, 28. Februar 2024, in der Stadtallendorfer Stadthalle. Der beliebte Fußball-Talk mit Sportmoderator Thomas Helmer und Doppelpass-Experte Mario Basler verspricht dann wieder tolle Gäste aus dem Fußball- und Showbereich live on Stage. Die Show beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten von 31 bis 48,25 Euro (inklusive Vorverkaufsgebühr). Die Karten gibt es online auf www.s-promotion.de, über die Tickethotline 06073-722740 oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.