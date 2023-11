Gegen Grippe und Corona impfen lassen

Personen ohne Grunderkrankungen zwischen 18 und 59 Jahren wird hingegen das Erreichen einer Basisimmunität empfohlen, bestehend aus mindestens zwei Impfungen und einem weiteren Antigenkontakt, also eine Impfung oder Infektion. Familienangehörige und enge Kontaktpersonen von Menschen, bei denen durch eine Corona-Impfung vermutlich keine schützende Immunantwort erzielt werden kann, sind ebenfalls angehalten, sich impfen zu lassen. Die Auffrischimpfung sollte in der Regel in einem Mindestabstand von jeweils zwölf Monaten zur letzten Impfung oder Infektion erfolgen. Es soll vorzugsweise im Herbst geimpft werden, damit vulnerable Personen auch bei möglicherweise steigenden Infektionszahlen im Herbst und Winter bestmöglich geschützt sind. Des Weiteren empfiehlt die STIKO Personen ab 18 Jahren weiterhin, eine Grundimmunität aufzubauen (drei Antigenkontakte entweder durch Impfung oder überstandene Infektion), falls diese noch nicht vorliegt. Gesunden Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren wird wegen der Seltenheit schwerer Verläufe jetzt keine Corona-Impfung mehr von der STIKO empfohlen.