Geldautomat in Stadtallendorf gesprengt

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wem ist gegen 3.25 Uhr etwas Verdächtiges an der Bankfiliale aufgefallen? Wer hat in der näheren Umgebung zur Tatzeit ein Fahrzeug schnell wegfahren sehen und kann Angaben dazu machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06421/4060 an die Polizei zu wenden.