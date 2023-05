Geschichtsvortrag in der Landsynagoge

Weimar-Roth. „Bürger oder Bittsteller: Glaubenstreue Juden und ihre Ernährung im Ersten Weltkrieg“ – diesem Thema widmet sich der Historiker Professor Dr. Niklot Klüßendorf (Universität Marburg) in einem Vortrag, und damit einem bisher nicht beackerten Feld in der Geschichte des Ersten Weltkriegs. Der Vortrag findet am Donnerstag, 25. Mai, um 20 Uhr in der Landsynagoge in Roth statt. Veranstalter ist der Arbeitskreis Landsynagoge Roth. Der Eintritt ist frei.