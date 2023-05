Golferlebnistag am 11. Juni in Bernsdorf

Cölbe-Bernsdorf. Der ehrenamtlich geführte Oberhessische Golfclub Marburg (OHGC) feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum mit zahlreichen Veranstaltungen und präsentiert seine Anlage in Cölbe-Bernsdorf. Im Maximilianenhof schlägt das Herz des Clubs seit der Gründung im Jahr 1973. Alle Interessierten sind eingeladen, der Anlage einen Besuch abzustatten und sich über den Golfsport zu informieren. Gelegenheit dazu bietet der Golferlebnistag am Sonntag, 11. Juni, von 12 bis 18 Uhr. Wer den Sport länger ausprobieren möchte, kann sich für einen der Schnupperkurse anmelden, in denen in sechs Doppelstunden die Grundkenntnisse des Golfsports vermittelt werden, der nächste Kurs beginnt am 18. Juni, weitere starten am 30. Juli und 10. September. Weitere Informationen auf www.golf-club-marburg.de, via E-Mail an info@golf-club-marburg.de oder telefonisch unter 06427-92040.