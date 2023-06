In 16 Minuten zum perfekten Geschmack

Verena steht mittlerweile am Trommelröster und schaut gebannt auf das Bedienfeld. „Wenn die Trommel 200 Grad Celsius erreicht hat, muss ich die Bohnen reinlassen“, erklärt sie. „Reinlassen“ bedeutet in diesem Fall, dass die Bohnen, die automatisch aus der Waage in den Einfülltrichter gesaugt wurden, von dort in die Trommel geschüttet werden. Das Röstverfahren in Kehna ist eine schonende Langzeitröstung. „Wenn wir von Langzeitröstung sprechen, dann reden wir von 16 bis 18 Minuten“, erläutert Tünnemann, während die Temperaturanzeige auf 200 Grad springt und Verena die Bohnen per Hebelzug in die Trommel lässt. Aber was passiert jetzt eigentlich genau beim Rösten? Eine rohe Kaffeebohne besitzt eine Feuchtigkeit von acht bis zwölf Prozent. Deshalb wird sie zu Beginn des Röstvorgangs erst mal getrocknet. „Mit dem Einfüllen der Bohnen in die Trommel sinkt die Temperatur dort wieder ab. Die Trommel heizt dann langsam wieder auf“, schildert der Röstmeister die erste Phase des Verfahrens. Gegen Ende dieser Phase beträgt die Temperatur im Regelfall um die 160 Grad Celsius. „Ab jetzt entwickeln sich die Aromen“, so Tünnemann: Während Rohkaffee kein Aroma habe, „hat Röstkaffee rund 1000 verschiedene“, ergänzt der Röstmeister. Außerdem beginnen die Bohnen nun sich zu verfärben.