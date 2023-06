Info-Angebot weist auf „Frühe Hilfen“ hin

Marburg-Biedenkopf. Der Kreis weist zusammen mit dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) auf das Angebot der „Frühen Hilfen“ hin: Interessierte können sich darüber kostenlos am Montag, 26. Juni, von 10 bis 15.30 Uhr am evangelischen Familienzentrum Vierwände in Dautphe (Marburger Straße 20) informieren. Eine weitere Möglichkeit besteht außerdem am Dienstag, 27. Juni, von 13 bis 17 Uhr auf dem Marktplatz in Stadtallendorf. Fachkräfte stehen vor Ort mit einem Kleinbus für Fragen und Beratung zur Verfügung. Die „Frühen Hilfen“ richten sich vor allem an werdende Eltern sowie Familien mit Kindern bis drei Jahre. Mehr Informationen auf https://www.marburg-biedenkopf.de/fruehehilfen.