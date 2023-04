Interims-Rettungswache Lahntal-Goßfelden in Betrieb

Das NEF des RDMH war bisher provisorisch in Göttingen untergebracht, der ITW in Marburg. Der neue Standort ist nach ausführlichen Raumanalysen und in Hinblick auf die Ortsumgehungsstraßen durch den Landkreis festgelegt worden. „Der Umzug in die Interimswache ermöglicht es uns nun, NEF und ITW an einem Standort vorzuhalten, so wie es an dem Neubau vorgesehen ist, den wir für diese Rettungswache in Kürze realisieren werden“, erklärt Markus Müller, Geschäftsführer des RDMH.