Ist Bargeld in Marburg-Biedenkopf ein Auslaufmodell?

Die Deutschen gelten als besonders Bargeld-affin. Hat das Gründe, die Sie erklären können?

Andreas Bartsch: Viele Deutsche empfinden Bargeld als physische Form von Werten und sehen es als sichere Möglichkeit, ihre Finanzen zu kontrollieren. Es gibt in Deutschland ein gewisses Misstrauen gegenüber elektronischen Zahlungsmethoden und Sorge um Datenschutz. Das ist in Deutschland vielleicht stärker ausgeprägt als anderswo. Und schließlich gibt es traditionelle Werte: Einige Menschen heben die Tradition des Bargeldgebrauchs besonders hervor und halten daran fest, selbst in einer zunehmend digitalen Welt. Wie gesagt, ist es aber wichtig zu beachten, dass sich die Einstellungen und Verhaltensweisen im Laufe der Zeit ändern können. Mit der zunehmenden Verbreitung von Technologie und digitalen Zahlungsmethoden ändert sich auch das Verhalten der Bevölkerung allmählich. Auch bei uns.

Verena Waldschmidt: Ganz sicher lässt sich das nicht sagen. Es gibt sicher mehrere Gründe dafür. Einer ist, dass es anders als in anderen Ländern bei uns lange kein flächendeckendes Angebot zum bargeldlosen Bezahlen gegeben hat. Durch Corona mit den Lockdowns und Hygieneauflagen hat sich das dann merklich verändert. Es gab einen stärkeren Ausbau der bargeldlosen Systeme und auch eine bessere Nutzung, da zeitweise kaum eine Alternative da war. Dazu kommt, dass wir traditionell ein sehr großes Angebot an Geldautomaten haben, um den Kunden jederzeit die Bargeldnutzung zu ermöglichen. Ein weiterer Grund ist, dass vielen Menschen der Überblick über ihre Ausgaben wichtig ist, und dies lässt sich über Bargeld oft leichter nachvollziehen. Am Ende spielen wohl auch kulturelle Eigenarten mit hinein. Viele Generationen sind mit Sätzen wie „Nur Bares ist Wahres“ aufgewachsen, das prägt.