Jahrbuch 2024: Landkreis-Jubiläum steht im Focus

Das Jahrbuch präsentiert in den Schwerpunkt-Rubriken Zeitgeschehen, Regionalgeschichte sowie Kunst und Kultur aktuelle Themen und Projekte, die auch einen Einblick in die Arbeit des Kreises bieten. Dazu gehören die Themen Klimaschutz, Digitalisierung an Schulen, die Gründung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und die Information über die Arbeits- und Industriekultur in der Region. Die Rubrik „Blick über den Tellerrand“ stellt Menschen aus dem Landkreis vor, die über Grenzen hinweg helfen, beispielsweise beim Kinderhilfsprojekt „Help for Miro“ in Kenia oder im Erdbebengebiet in der Türkei.