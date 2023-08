Jens Womelsdorf über AfD und Flüchtlinge in Marburg-Biedenkopf

Das Landratsamt, in dem wir gerade sitzen, ist in die Jahre gekommen. Der Erweiterungsbau entsteht gerade, danach soll das bestehende Gebäude saniert werden. Viele Betriebe organisieren in Zeiten von Homeoffice ihre Bürostruktur neu. Warum hat der Kreis nicht auf das bestehende Gebäude konzentriert und den Anbau verworfen?

Auf der einen Seite ist das Ziel, dass die Verwaltung an einem zentralen Ort zusammenliegt. Im neuen Anbau wird unter anderem die Kantine neu eingerichtet und ein moderner Serverraum wird dorthin kommen. Das hätte man gar nicht mehr in der alten Gebäudestruktur vernünftig darstellen können. Ziel ist ja auch, dass die Kantine sich im Idealfall zu einer Art Quartiersküche entwickelt. Da musste die Erneuerung so oder so gemacht werden. Insgesamt entstehen auch 60 Büroräume. Bei dem, was an Zusatzaufgaben in den vergangenen Jahren kam, wäre das räumlich hier im Bestandsgebäude nicht darstellbar gewesen. Von daher ist der Bedarf da. Wir haben in den nächsten Jahren durch die Babyboomer die große Aufgabe, den Personalbestand zu halten und Leute zu finden. Natürlich werden wir uns auch damit beschäftigen müssen, wie sich Arbeit verändert. Das Ziel ist eigentlich, dass wir den Standort stärken. Dann muss man irgendwann mal gucken, was aus den Außenstellen in der Innenstadt wird, ob man eine Zentralisierung hinbekommt. Aber zurzeit sind wir personell nicht in der Situation, dass wir massiv abbauen könnten oder dass Homeoffice dazu führt, dass wir die Leute komplett nach Hause kriegen. Wir brauchen auch die Präsenz, weil wir Kundenkontakte haben. Wir haben die Führerscheinstelle, die Ausländerbehörde, die Abteilungen, die sich mit Unterhaltsvorschuss, Jugend, Soziales beschäftigen – da kann vieles nur im direkten Kontakt und Austausch mit den Kundinnen und Kunden geklärt werden. Viele nutzen die neue Homeoffice-Regelung, die wir haben. Wir waren relativ klug unterwegs, als wir während Corona, vor meiner Zeit, in kurzer Zeit umfassende und funktionierende Homeoffice-Regelungen hinbekommen haben.