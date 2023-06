Jubiläumsfeier zur Restaurierung der Landsynagoge Roth

Weimar-Roth. Der Kreis und der Arbeitskreis Landsynagoge Roth würdigen die Restaurierung und Eröffnung der Synagoge als Gedenk-, Kultur- und Lernort vor 25 Jahren. Die Jubiläumsveranstaltung findet am Sonntag, 18. Juni, ab 13 Uhr in der Synagoge in Roth, Lahnstraße 28, statt. Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Die Teilnahme ist kostenlos. So besteht unter anderem die Möglichkeit, mittels einer VR-Brille die virtuelle Rekonstruktion der Synagoge nachzuerleben. Zudem lässt sich eine Dokumentation der Mikwe, ein rituelles Tauchbad zu religiösen Zwecken, im Hinterhof besichtigen. Es gibt eine Darbietung der Tanzgruppe der jüdischen Gemeinde Marburg mit Mitmachangeboten. Ein geselliges Beisammensein mit Speisen und Getränken rundet die Veranstaltung ab.