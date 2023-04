Jugendfeuerwehr: Zahl der Aktiven steigt

Rauschenberg-Bracht. Kreisjugendwart Heiko Paul hat bei der Delegiertenversammlung der Kreisjugendfeuerwehr Marburg-Biedenkopf Erfreuliches zu verkünden gehabt: Die Zahl der in der Jugendfeuerwehr engagierten Mädchen und Jungen steige, so Paul in seinem Jahresbericht in der Mehrzweckhalle in Rauschenberg-Bracht. Außerdem gab er einen Einblick in die Arbeit der Kreisjugendfeuerwehr, so unter anderem die Organisation von Wettbewerben auf Kreisebene sowie die Interessenvertretung der Jugendlichen in Fachgremien. Seinen letzten Auftritt als Kassenwart hatte im Rahmen dieser Delegiertenversammlung Nikolay Schneider, der sein Amt nach vier Jahren Mitarbeit abgab. Für sein Engagement erhielt er die Floriansmedaille der hessischen Jugendfeuerwehr in Bronze.