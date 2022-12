Karten für Glühweinfahrt nach Limburg gewinnen

TREYSA. Die Eisenbahnfreunde Treysa veranstalten am Mittwoch, 28. Dezember, eine Fahrt nach Limburg im Glühweindampfsonderzug. Diese Zeitung verlost ein Mal zwei Karten für die Sonderfahrt am 28. Dezember. Wer die Freikarten gewinnen will, schreibt dafür eine E-Mail mit dem Stichwort "Limburg" an die Adresse lokalredaktion-hinterland@vrm.de; Einsendeschluss ist der 15. Dezember.