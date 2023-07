Kochabend mit Pesto Genovese und Vortrag 

Wetzlar. Die Deutsch-Italienische Gesellschaft Mittelhessen lädt für Samstag, 22. Juli, zu einem besonderen Kochabend ein: Simone Gerner, die ein Erasmus-Semester in Genua verbrachte, wird den Teilnehmern die Zubereitung von Pesto Genovese näherbringen und die Stadt Genua in einem kurzweiligen Vortrag präsentieren. Los geht’s um 18 Uhr in der Girmeser Villa in Wetzlar, Blasbacher Weg 3. Die Teilnahme kostet 8 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 20. Juli, via E-Mail an kontakt@dig-mittelhessen.de oder telefonisch unter 0173-3603916 (auch WhatsApp).