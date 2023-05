Kreativität, Entspannung und Naturerlebnis 

Bildungsurlaub – Kreativität und Achtsamkeit , Montag, 26. Juni, bis Freitag, 30. Juni, jeweils 9 bis 16.15 Uhr, Atelier Reuter-Lange in Marburg (Ernst-Giller-Straße 20a), Anmeldeschluss 29. Mai!

Zeit zu zweit – Entspannung mit Klangschalen für (Groß-)Eltern und Kind (fünf bis neun Jahre) , Dienstag, 6. Juni, 17 bis 18.15 Uhr, Aula der Hinterlandschule in Niedereisenhausen (Schulstraße 14)

Mädchen werden stark! (Wendo-Grundkurs für Mädchen von acht bis elf Jahren), Samstag, 24. Juni, von 10 bis 16 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, 10 bis 14.30 Uhr, Yoga-Raum in Kirchhain (Am Markt 10)