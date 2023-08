Kreis investiert in neue Raumkonzepte an Grundschulen

Marburg-Biedenkopf/Stadtallendorf. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf als Schulträger setzt für die Ganztagsschulen auf moderne Raumkonzepte: Ein Beispiel dafür ist die Grundschule II in Stadtallendorf mit den Standorten Süd- und Waldschule. Hier hat der Kreis in den vergangenen acht Jahren fast 16 Millionen Euro in Erweiterungsbauten und in die Sanierung der Bestandsgebäude investiert. Das Land Hessen und der Bund fördern die Maßnahmen mit insgesamt 5,4 Millionen Euro aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Schule (KIP macht Schule). Während der Neubau an der Waldschule schon in 2017 bezogen werden konnte, ist der Erweiterungsbau an der Südschule nun in Kürze fertig.