Kreis lädt zur Kulturkonferenz 

Marburg-Cappel. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf lädt für Freitag, 20. Januar, ab 15 Uhr zu einer öffentlichen Kulturkonferenz ins Tagungsgebäude des Landratsamtes in Cappel (Im Lichtenholz 60) ein. Die Konferenz rückt die Fortschreibung der kulturpolitischen Leitlinien des Kreises in den Fokus. Während der Konferenz sollen die bisherigen Ziele überprüft sowie gegebenenfalls Veränderungen an diesen vorgenommen und neue Ziele vorgeschlagen werden. Die Geschäftsführerin des Netzwerks Kultur und Heimat Hildesheimer Land, Sabine Zimmermann, erläutert, wie Landkreise kreativ aufzeigen können, wie wichtig Kultur für den Kreis und die Kommunen ist. Mit der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürgerinnen will der Kreis die Fortschreibung seiner Leitlinien voranbringen. Dabei können Kulturvereine, Kulturinstitutionen, Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen mitarbeiten. Unabhängig davon, ob sie sich bei der Erstellung der Leitlinien im Jahr 2017 beteiligt haben. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis Montag, 16. Januar, per E-Mail an kultur@marburg-biedenkopf.de erforderlich.