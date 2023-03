Kreis Marburg-Biedenkopf darf nicht an Erdbebenopfer spenden

Ein Mann geht Anfang März über die Trümmer eingestürzter Gebäude im türkischen Hatay. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf darf kein Geld an Erdbebenopfer spenden. (© Hussein Malla/AP/dpa)

Der Kreis Marburg-Biedenkopf wollte 20.000 Euro an Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien spenden. Doch eine Behörde legte ihr Veto ein.