Kreis und Marburg Mercenaries machen Front gegen Catcalling

Das Banner beschreibt, was Catcalling ist und ruft dazu auf, Erlebnisse zu melden. Unter dem Hashtag #KeinKompliment ruft das Kommunale Frauen- und Gleichstellungsbüro des Landkreises dazu auf, persönliche Catcalling-Erlebnisse im Landkreis an #keinkompliment@marburg-biedenkopf.de zu melden. Am nächsten bundesweiten Aktionstag gegen Catcalling am 14. Juni 2024 werden dann an den Orten, wo sie geschehen sind, mit Kreide entsprechende Markierungen auf die Straße gebracht.