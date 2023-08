Kreis und THM arbeiten gemeinsam am Gesundheitsschutz

Gemeinsam wollen die Vertragspartner unter anderem Konzepte sowie Messinstrumente für Maßnahmen in den Bereichen Versorgungskoordination, Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention entwickeln. Dazu gehört auch die gemeinsame Veröffentlichung der Ergebnisse in Fachbüchern und -journals sowie Ergebnispräsentationen im Rahmen von Symposien und Konferenzen. Geplant ist die Vergabe wissenschaftlicher Fragestellungen an die Studierenden, um diese in Rahmen von Abschlussarbeiten und während Berufspraktika sowie Projektphasen zu erarbeiten.