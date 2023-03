Kreis verwurzelt Engagement für Naturschutz

Bei Bäumen, die besonders wertvoll für die Natur sind, ist übrigens auch ohne Ausweisung als Naturdenkmal die Fällung oder massive Veränderung des Baumes nur mit Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörde erlaubt. Denn hierbei handelt es sich um einen Eingriff in Natur und Landschaft. Damit gewährleistet wird, dass die notwendigen Arbeiten fachgerecht erfolgen, ist grundsätzlich eine Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde erforderlich. Die Mitarbeiter sind per E-Mail an naturschutz@marburg-biedenkopf.de erreichbar.