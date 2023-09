Kreis weitet Schulsozialarbeit aus

Marburg-Biedenkopf. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf als Schulträger weitet die Sozialarbeit an seinen Schulen aus: An 44 Schulen bietet der Kreis ab dem neuen Schuljahr Kindern und Jugendlichen Schulsozialarbeit an, heißt es in einer Mitteilung. Dafür investiert der Kreis nun 810.000 Euro pro Jahr. Schulsozialarbeit ist ein Angebot, bei dem sozialpädagogische Fachkräfte an der Schule tätig sind, um junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern. Zu den Aufgabenfeldern gehören die Beratung und Begleitung von einzelnen Schülern und die Unterstützung der Erziehungsberechtigten und der Lehrkräfte. Schulsozialarbeit hat eine große präventive Bedeutung, da sie Schüler in ihrem sozialen Umfeld fördert, zu einem positiven Lernklima beiträgt und Ausgrenzung entgegenwirken kann.