Kreistag am 2. Juni

Marburg-Cappel. Die nächste Sitzung des Kreistages findet am Freitag, 2. Juni, ab 9 Uhr im Sitzungssaal des Kreisverwaltungsgebäudes in Cappel, Im Lichtenholz 60 statt. Themen sind unter anderem die Nutzungs- und Gebührensatzung für Betreuungs- und Paktangebote an Grundschulen sowie eine Vereinbarung mit der Gemeinde Bad Endbach über den Bau, Verwaltung, bauliche Unterhaltung und Finanzierung einer Dreifeldhalle auf dem Gelände der Mittelpunktschule in Hartenrod. Von der Fraktion der Linken liegt unter anderem ein Antrag zum „Erhalt des DRK-Krankenhaus Biedenkopf: Krankenhausversorgung in der Fläche sicherstellen“ auf dem Tisch. Ein Antrag der Fraktionen von SPD und CDU betrifft die „Förderung des Dokumentations- und Informationszentrums (DIZ) in Stadtallendorf“.