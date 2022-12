Landkreis fördert sozialen Wohnungsbau mit einer halben Million Euro

Die Baugenossenschaft Marburg-Cappel plant in den Wohneinheiten Alsfelder Straße 54-54a in Kirchhain und Schubertstraße 1 in Fronhausen energetische Sanierungen. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Schubertstraße 1 belaufen sich auf 295.000 Euro, für die Alsfelder Straße 54-54a 485.000 Euro. Der Kreis fördert diese beiden Projekte mit jeweils 125.000 Euro. Durch die Förderung sparen die Mietparteien in der Schubertstraße 1 0,56 Euro pro Quadratmeter, die Mieter der Alsfelder Straße 54-54a 0,92 Euro pro Quadratmeter.