Landkreis informiert über Bedrohung durch fremde Pflanzenarten

„An diesem Beispiel zeigt sich gut, dass der Zuwachs an Pflanzen und Tieren in einer Region nicht in jedem Fall auch einen Gewinn für die Natur und Landschaften bedeutet“, macht Katharina Franziska Hof von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises deutlich. Denn es gibt Tier- und Pflanzenarten, die nicht auf natürliche Weise in einen bestimmten Lebensraum gelangen, sondern durch den Menschen entweder gezielt oder unabsichtlich dort hineingetragen werden. Als Beispiele nennt Katharina Franziska Hof hierfür Nilgänse, die früher Parkanlagen bereichern sollten, und den Waschbären, der zur Bejagung und Pelzproduktion dienen sollte. Die Asiatische Hornisse hat ihren Weg hingegen über Warenimporte nach Deutschland gefunden.